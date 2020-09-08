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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan sahada ve masada...
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan sahada ve masada...

Akdeniz'de yapılan tatbikata ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan sahada ve masada psikolojik üstünlüğü kaybettiği için agresif tavır sergiliyorlar. Dendias, yazdıkları ve söyledikleri ile beni şaşırtmıyor ama hangi pozisyonda olursak olalım doğruları konuşmamız lazım. Kendimizi de halkları da kandırmayalım. Mühimmatlı, mühimmatsız tatbikatlar olur, Navtex'inizi yayınlar önceden bildirirsiniz. Bizim tatbikatımız NATO çerçevesinde yapılıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:26:00 - 2020-09-08 15:14:47
Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan sahada ve masada...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilim dünya gündeminde de yerini koruyor. Türkiye, bölgedeki hak ve menfaatlerinden vazgeçmemek için sahada ve masada olmaya hazır olduğunu belirtirken, Yunan tarafı ise uluslarası hukuka sığmayan taleplerinden ötürü masaya oturmaya razı olmuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalarda bölgedeki son durumu değerlendirdiÇavuşoğlu, bölgede düzenlenen Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin, "Tatbikatımız NATO kurallarına ilişkin yapılıyor" dedi. Yunanistan'ın sahada ve masada psikolojik üstünlüğünü kaybettiğini belirten Çavuşoğlu, hangi pozisyonda olunursa olunsun doğruları konuşmaktan yana olduğunu kaydetti.


İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Yunanistan sahada ve masada psikolojik üstünlüğü kaybettiği için agresif tavır sergiliyorlar. Dendias, yazdıkları ve söyledikleri ile beni şaşırtmıyor ama hangi pozisyonda olursak olalım doğruları konuşmamız lazım. Kendimizi de halkları da kandırmayalım. Mühimmatlı, mühimmatsız tatbikatlar olur, Navtex'inizi yayınlar önceden bildirirsiniz. Bizim tatbikatımız NATO çerçevesinde yapılıyor. Bunu herkes bilir.

10 kilometre adacığa 40 bin kilometre kıta sahanlığı isteği hangi ülkede var?

10 kilometre adacığa 40 bin kilometre kıta sahanlığı isteği hangi ülkede var? Hangi ülke böyle arsız taleplerde bulunur? Rakamlar ile her şey ortada. Ayasofya konusunda bize tek ders verecek en son ülke Yunanistan'dır. Başkentinde tek bir cami bile yok. Ciddi bir zulüm politikası uyguluyor, özellikle soydaşlarımıza. Ayasofya'nın kültür mirası yok ediliyor diyor, İstanbul'un fethinden bu yana korundu ise şimdi de korunur. Kim korudu, ecdadımız korudu, biz koruduk. UNESCO da takip ediyor. Biz şeffaf davranıyoruz.

Yunanistan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bizi şaşırtmıyor ama ibretlik

Yunanistan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bizi şaşırtmıyor ama ibretlik. FETÖ, PKK, DHKP-C Yunanistan sokaklarında cirit atıyor. Biz böyle bir şeye ülkemizde izin verir miyiz, vermeyiz. Yunanistan, tezlerini masaya koysun. Haklılığını orada savunsun. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Yunanistan'ın korktuğu da bu.

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