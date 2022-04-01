Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Erdoğan'dan Putin hamlesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı ve Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var

(Mariupol'da insani amaçlı 'sessizlik rejimi') Mariupol sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçları ile katılan vatandaşlarımız da çıktı, başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında. Toplam Ukrayna'da 87 vatandaşımız var tahliye edeceğiz. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var dedik, bunun devam etmesi gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz.

Erdoğan Putin ile görüşecek

Bir an önce liderleri de bir araya getirerek artık kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Liderler düzeyinde alınması gereken kararlar var. O nedenle temaslarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan biz bakanlar ile görüşüyoruz. bir yandand da Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.