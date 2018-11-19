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Mevlüt Çavuşoğlu bu kez yüzüne söyleyecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün New York’tan Washington’a geçerek Türkiye’nin ABD’nin Suriye’de YPG/ PKK’ya destek vermesinden duyduğu rahatsızlığı mevkidaşı Mike Pompeo’nun yüzüne söyleyecek.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:26
Mevlüt Çavuşoğlu bu kez yüzüne söyleyecek

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün New York’tan Washington’a geçecek. Çavuşoğlu, ‘’Amerika ile olan ilişkilerimizi 20’sinde (yarın) Washington’a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz.’’ dedi. Çavuşoğlu, New York’taki temasları kapsamında, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nda, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.

İKİ TEMEL SORUN YAŞIYORUZ

ABD ile ilişkileri değerlendiren ve ilişkilerde çalkantılı günler yaşandığının bir gerçek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ‘’Herkes konuyu Rahip Brunson meselesine götürmeye çalıştı ya da bu problemle sınırlamaya çalıştı ama esas bizim ilişkilerimizi geren iki konu var. Bunlardan bir tanesi ABD’nin Suriye’de YPG/ PKK’ya destek vermesi. Aynı örgüt olduğunu bilmesine ve kabullenmesine rağmen, bu iş birliğini de zaruri görmesi gerçekten büyük bir hatadır.’ diye konuştu.

FIRAT’IN DOĞUSUNDA İŞGAL VAR

Münbiç’te üzerinde mutabık kalınan yol haritasının uygulamaya çalıştıklarını, ortak devriyelerin başladığını ancak bu yol haritasının sadece Münbiç ile sınırlı olmadığını belirten Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusunda YPG/PKK’nın işgal ettiği bölgelerin istikrara kavuşturulmasının da bu yol haritasının bir parçası olduğunu söyledi.

İADE TALEBİNİ GÖRÜŞECEK

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bu konuda birlikte adımlar atabilirsek ve bizim için tehdit oluşturan bu teröristleri buradan bertaraf edebilirsek, o o zaman gerçek anlamda ABD ile ilişkilerimiz daha sağlıklı bir düzeye gelebilir. İkinci bir konu da, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüne karşı ve bu terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’e karşı bizim ulaştırdığımız dosyaların ve iade taleplerimizin bugüne kadar yerine gelmemesidir. Bu da ciddi bir gerginlik sebebi olmuştur. Her iki konuda da biz Türkiye olarak yüzde yüz değil yüzde bin haklıyız.’’

HALKBANK DA MASADA

Bakan Çavuşoğlu, teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Son zamanlarda FBI, ABD’de bu eli kanlı terör örgütünün buradaki ihlallerini incellemeye başladı. Yani kapsamlı bir soruşturma başlattılar ve bu kapsamlı soruşturmada daha bu aşamasında bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar. Özellikle FETÖ konusunda yeni belgelerimizi kendisine vereceğiz, isim listesi dahil başkan Trump’a iletilmek üzere. Diğer taraftan Halkbank ve diğer davalarla iligili konuları da yakından takip edeceğiz.”

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:26
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