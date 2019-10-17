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Mevlüt Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 21:02
Mevlüt Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in görüşmesi sona erdi. Erdoğan ile Pence'in başbaşa ve heyetler arası görüşmeleri 4 saat 20 dakika sürdü.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

'İstediklerimizi aldık'

Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.

4 saatlik zirve

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 21:02
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • SerhatSerhat7 dk önce
    Hükümet hata yaptı....
  • OzanOzan9 dk önce
    Yuzyilin devlat adami ERDOGAN..
  • abdrhmnabdrhmn22 dk önce
    teröristleri kıstırdık sıkıştılar tam işleri bitecekken , yine abd bir olta attı oltaya takıldık teröristler kurtuldu. ne kadar saftrik ülkeyiz.
  • abdrhmnabdrhmn29 dk önce
    desene yine oltaya geldik. yahu balık baştan kokar yine yalan çıkacak. ne çabuk oltaya gelip inanıyorsunuz bu ........lere.
  • MuratMurat31 dk önce
    Boylesi daha iyi oldu yoksa saddamin iragi gibi ulkeyi uce bolup reyisimizi yakalarlardi
  • SüleymanSüleyman32 dk önce
    Külahıma anlat sen onu
  • Erdem ErkanErdem Erkan32 dk önce
    Hahahaaa
  • abdulkahabdulkah34 dk önce
    sn reis sahsinda tum bakanlari asker-sivil burokratlari, kahraman guvenlik guckerimizden ALLAH RAZI OLSUN, GURUR DUYDUK, TEBRIK EDERIZ MILLET OLARAK KENDIMIZI KADİM VE BAKİ DEVLETIMIZI...
  • ahmetyildirimahmetyildirim35 dk önce
    Sanirim disisleri bakani omer cavusoglu istifa edecek gibi gorunuyor, canli yayin konusmasinda cok uzgundu. aglayacak gibi hali vardi. ateskesten hic memnun degil gibi gorunuyordu.ateskesten kim memnunki?...,..
  • murtazaustamurtazausta35 dk önce
    Hiç olmadı beş günlük çekilme mi olur, dik durun dik.
  • ahmetahmet38 dk önce
    Turkiyenin yillar once onerdigi fakat gizli ajandali evanjelik lobinin ve pentagonun iplemedigi TERORDEN ARINDIRILMIS GUVENLI BOLGE bircok insan oldukten, yerinden yurdundan multeci olarak gocetmek zorunda kalinca kensi gobegimizi kesip ve oyunu ZOR KULLANARAK BOZUNCA yillar onceki durum KABUL EDILDI. Turkiye icin BASARI, ABD ICIN ise: biz bu b.ku neden yedik:))
  • enesenes39 dk önce
    O zaman Esedyerleşmezmi oralara?
  • TurkTurk40 dk önce
    Vay be ne çabuk döndük kararimizdan
  • pardonmannpardonmann46 dk önce
    bu pence denilen hainin sözlerine itimat edilmez türkiyem bunlari cook iyi takip etmemiz lazim bu 120 saat harekati durudurmak ne anlama geliyor teröristler bu 120 saat icerisinde neler götürecekler ve nereleri mayinliyacaklar bunu bilen varmi askerin girecegi yollari teröristler mayinlarsa kac tane askerimiz ölecek bilen varmi ve teröristler hangi silahlari ve altinlari kaciracaklar amerikan ucaklariyla amerikan ve avrupa askeriye ucaklari teröristleri kacirma seferlere basladi .
  • SınırsızSınırsız48 dk önce
    Müsterih ve soğukkanlılık lazım Unutmayalım ki Hudeybiye Antlaşması da ilk başta bizim aleyhimizeydi ama sonucu Rabbimiz Teala'nın da izniyle biz kazandık Ayetleri okuyalım Bakara Süresi 117 Yasin Süresi 81 82 83 Ve Tekvir Süresi 29

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