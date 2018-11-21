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Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı Hakan Atilla Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de tutuklu olan Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'nın ABD ile varılan anlaşma gereği hapis cezasının geri kalanını Türkiye'de çekebileceğini açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:45
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı Hakan Atilla Türkiye'ye gelebilir

REZA Zarrab davası olarak başlayıp Zarrab'ın itirafçı olmasıyla Hakan Atilla davasına dönüşen davayla ilgili flaş açıklama. Eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili ABD'de görülen davada 32 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Hakan Atilla normal koşullarda 25 Temmuz'da cezasını tamamlayarak hapisten çıkacak.

CEZASINI TÜRKİYE'DE ÇEKEBİLİR... Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gönderilmesi konusu var. İkili anlaşmalar çerçevesinde hapis cezasının geri kalanını Türkiye'de geçirebilir. Bu konuda ne yapılabileceğini değerlendirdik" dedi.

HALKBANK SÜRECİNİN ARKASINDA FETÖ VAR... Halkbank konusuna da değinen Çavuşoğlu, ABD Hazine Bakanlığı ve Güney New York bölgesindeki mahkemede konuya yönelik yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Halkbank'ın ABD yaptırımlarını ihlal etmediğini savunan bakan, bu sürecin arkasında ‘FETÖ'nün olduğunu öne sürdü.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:45
  1. Mike Pompeo
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Halkbank
  4. Halk Bankası
  5. Hakan Atilla

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