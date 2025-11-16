  • İSTANBUL
Yerel

Mevlitte dağıtılan yiyecekler faciaya davetiye çıkardı: 15 kişi hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mevlitte dağıtılan yiyecekler faciaya davetiye çıkardı: 15 kişi hastanelik oldu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen yiyeceklerden tüketen 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenmeye ayran ve tavuklu pilavın neden olduğu düşünülüyor.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir mevlit programı sonrasında rahatsızlanan vatandaşlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere akın etti.

Programda ikram edilen yiyeceklerden yiyen toplam 15 kişi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hemen hastaneye başvurdu.

İlk belirlemelere göre, zehirlenme vakalarının mevlit programında dağıtılan ayran ve tavuklu pilavdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Hastaneye başvuran 15 kişinin de tedavilerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edilme sürecine geçildiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, zehirlenme nedenini kesinleştirmek amacıyla numuneler üzerinde inceleme başlattı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
