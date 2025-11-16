  • İSTANBUL
Son Haberler

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Gece kulüplerine operasyon: 11 gözaltı! “Baltuzağı” ile böyle dolandırmışlar

İzmir'de facia! 30 kedisiyle birlikte can verdi!

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Apple Intelligence, Türkçe sistem dili için resmen etkinleştirildi

Apple Intelligence, uzun süredir yalnızca belirli dil yapılandırmalarında kullanılabiliyordu. Sistem dili Türkçe olarak ayarlanmış cihazlarda özelliklerin devre dışı kalması, Türkiye’deki kullanıcıların platforma erişimini sınırlıyordu. Bu işlevler bir süredir beta aşamasında Türkçe dilinde kısmen kullanılabiliyordu ancak tam destek sunulmuyordu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan tahoe 26.1 sürümüyle birlikte Apple Intelligence, beta sürecinden çıkarak Türkçe sistem dili için resmen kullanıma açıldı. Böylece özellikler ilk kez kararlı ve tam destekli şekilde Türkiye’deki kullanıcılara ulaştı.

Güncelleme sonrasında kullanıcılar; metin özetleme, yeniden yazma, görsel düzenleme, bağlamsal komutlar ve Siri’nin gelişmiş yapay zekâ yetenekleri gibi Apple Intelligence işlevlerine doğrudan erişebiliyor. Bu değişiklik, cihazın bölge veya dil ayarını değiştirmeden yapay zekâ özelliklerinden yararlanmayı mümkün kılarak önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

Tahoe 26.1 ile gelen Türkçe desteği, yıl içinde kademeli olarak genişletileceği belirtilen dil kapsamının önemli aşamalarından biri olarak konumlanıyor. Apple Intelligence, yeni sürümle birlikte Türkçe kullanıcı tabanında tam entegrasyon dönemine geçmiş durumda. 

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Gündem

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
