Apple Intelligence, Türkçe sistem dili için resmen etkinleştirildi

Geçtiğimiz hafta yayınlanan tahoe 26.1 sürümüyle birlikte Apple Intelligence, beta sürecinden çıkarak Türkçe sistem dili için resmen kullanıma açıldı. Böylece özellikler ilk kez kararlı ve tam destekli şekilde Türkiye’deki kullanıcılara ulaştı.

Güncelleme sonrasında kullanıcılar; metin özetleme, yeniden yazma, görsel düzenleme, bağlamsal komutlar ve Siri’nin gelişmiş yapay zekâ yetenekleri gibi Apple Intelligence işlevlerine doğrudan erişebiliyor. Bu değişiklik, cihazın bölge veya dil ayarını değiştirmeden yapay zekâ özelliklerinden yararlanmayı mümkün kılarak önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

Tahoe 26.1 ile gelen Türkçe desteği, yıl içinde kademeli olarak genişletileceği belirtilen dil kapsamının önemli aşamalarından biri olarak konumlanıyor. Apple Intelligence, yeni sürümle birlikte Türkçe kullanıcı tabanında tam entegrasyon dönemine geçmiş durumda.