Mevlit okumak için toplandılar evin zemini çöktü
İkinci kattaki evin salonunda zeminin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.23 Ağustos 2019 Cuma 13:14
Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.
Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonundazemin çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen AFAD, Kızılay ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.
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