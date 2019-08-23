Mevlit okumak için toplandılar evin zemini çöktü İkinci kattaki evin salonunda zeminin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucunda 4 kişi yaralandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı. Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonundazemin çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen AFAD, Kızılay ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

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