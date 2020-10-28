  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Mevlit Kandili duası! Mevlit kandili duası nasıl yapılır?
İSLAM

Mevlit Kandili duası! Mevlit kandili duası nasıl yapılır?

Mevlit Kandili ne demek? Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerinin adıdır Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Mevlit Kandili duası nedir?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:38:00 - 2020-10-28 12:38:53
Mevlit Kandili duası! Mevlit kandili duası nasıl yapılır?

Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah. Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya. “Andolsun ki Allah’ın Resulünde sizler içn güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 21). 28 Ekim Çarşamba günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesidir. Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. 

Mevlit kandili duası nasıl yapılır?

Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.

Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.

Tevbe istiğfar duası Seyyidül İstiğfar duası nedir nasıl okunur?
Tevbe istiğfar duası Seyyidül İstiğfar duası nedir nasıl okunur?

İSLAM

Tevbe istiğfar duası Seyyidül İstiğfar duası nedir nasıl okunur?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihind..
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını açıkladı. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay