Mevlit Kandili duası! Mevlit kandili duası nasıl yapılır?

Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah. Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya. “Andolsun ki Allah’ın Resulünde sizler içn güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 21). 28 Ekim Çarşamba günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesidir. Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir.

Mevlit kandili duası nasıl yapılır?

Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.

Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.