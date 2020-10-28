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İSLAM Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?
İSLAM

Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Mevlid Kandili için geri sayım sona erdi. Mevlid kandiline girilen gece itibariyle bu günü oruç ibadeti ile eda etmeyi düşünen inananlar Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Mevlid kandili orucuna ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-28 00:17:00 -
Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

2020 yılının son kandili olan Mevlid Kandili geldi çattı. 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili heyecanı yaşanacak. Müslüman alemi için oldukça önemli olan kandiller heyecan ile eda edilmektedir.

Duaların kabul olacağı ve bol ibadetlerin gerçekleşeceği bugünde vatandaşlar oruçlarını tutmak istiyor. Bu anlamda '' Mevlid Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor.

Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, yarın kutlanacak. Müslüman alemi için özel gün dualar ile idrak edilecek. İşte, Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusu merak ediliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde hem bu sorunun yanıtını hem de Mevlid kandili ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Mevlid Kandili'nde oruç tutma ibadetinin Kandil öncesi ve sonrasındaki iki gün oruç tutulması yönünde tavsiyeler bulunmaktadır. Dileyenler kandilde oruç tutabilirler.

Mevlid kandilinde Peygamberimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği geceyi karşılamak için ve ibadet niyetiyle nafile oruç tutulabilir.Bu gün nafile oruç tutulabileceği gibi kaza orucu, adak orucu ve sünnet olan nafile orucu da tutulabilir.

Öncelikle Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir..

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