Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili tarihi

Mevlid Kandili tarihinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların bu önemli gecenin ne zaman idrak edileceğiyle ilgili araştırmaları devam ediyor. Rebiülevvel ayı içerisinde idrak edilen Mevlid Kandili İslam dünyası açısından büyük önem taşıyor. Peki, Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ne zaman? İşte 2019 Mevlid Kandili tarihi...

Mevlid Kandili nedir?

Diyanet'in Mevlid Kandili ile ilgili açıklaması şöyle; Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirsin. Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olsun.

Yılın geri kalanındaki diğer dini ayların başlangıcı ise şöyle; 28 Kasım 2019 (1 R.Ahir) ve 27 Aralık 2019 (1 C.Evvel)

Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili 2019 yılında önümüzdeki günlerde idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 11. gününde idrak edilen Mevlid Kandili bu yıl Kasım ayına denk gelecek. 8 Kasım 2019 Cuma günü Mevlid Kandili olarak İslam alemi tarafından kutlanacak.