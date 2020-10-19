Hicri takviminin üçüncü ayı Rebiülevvel ayı 18 Ekim Pazar günü başladı. Bu önemli ayın 12. gecesi Mevlid kandili olarak idrak ediliyor. Peki, Mevlid kandili e zaman? | Mevlid kandilinin önemi nedir?

Mevlid kandili ne zaman?

2020 Diyanet İşleri dini günler takvimine göre bu sene Mevlid kandili 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Pek çok kişi Mevlid kandilinin önemini araştırıyor.

Mevlid kandilinin önemi nedir?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, dinimizde Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Resulullah (S.A.V) Rebiülevvel ayının 12'sinde 571 yılında dünyaya gelmiştir. Bu sebeple Efendimizin (SAV) doğum günü sebebiyle Mevlid kandili ibadetlerle ve dualarla idrak ediliyor.

Sünniler Rebiülevvel ayının 11. gecesini 12.'ye bağlayan geceyi Mevlid kandili olarak idrak eder. Şiiler ise 17. günü Mevlid günü, 17'ye dönen geceyi ise Mevlid gecesi olarak ifade eder.

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