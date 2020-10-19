  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Mevlid kandili ne zaman?
İSLAM

Mevlid kandili ne zaman?

Mevlid kandili hangi güne denk geliyor? | Rebiülevvel ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi Mevlid kandilinin ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi ‘Mevlid kandili ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mevlid kandilinin önemi nedir?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:46:00 -
Mevlid kandili ne zaman?

Hicri takviminin üçüncü ayı Rebiülevvel ayı 18 Ekim Pazar günü başladı. Bu önemli ayın 12. gecesi Mevlid kandili olarak idrak ediliyor. Peki, Mevlid kandili e zaman? | Mevlid kandilinin önemi nedir?

Mevlid kandili ne zaman?

2020 Diyanet İşleri dini günler takvimine göre bu sene Mevlid kandili 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Pek çok kişi Mevlid kandilinin önemini araştırıyor.

Mevlid kandilinin önemi nedir?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, dinimizde Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Resulullah (S.A.V) Rebiülevvel ayının 12'sinde 571 yılında dünyaya gelmiştir. Bu sebeple Efendimizin (SAV) doğum günü sebebiyle Mevlid kandili ibadetlerle ve dualarla idrak ediliyor.

Sünniler Rebiülevvel ayının 11. gecesini 12.'ye bağlayan geceyi Mevlid kandili olarak idrak eder. Şiiler ise 17. günü Mevlid günü, 17'ye dönen geceyi ise Mevlid gecesi olarak ifade eder.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Rebiülevvel ayı ibadetleri | Rebiülevvel ayı çekilecek tesbihler
Rebiülevvel ayı ibadetleri | Rebiülevvel ayı çekilecek tesbihler

İSLAM

Rebiülevvel ayı ibadetleri | Rebiülevvel ayı çekilecek tesbihler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bekir Çoşkun hayatını kaybetti
Gündem

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Çoşkun hayatını kaybetti.
AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı
Gündem

AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Avrupa Birliği (AB) için Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cum..
Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz
Dünya

Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerle hem kendini hem de ülkesini rezil etmeyi sürdürüyor. Paşin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay