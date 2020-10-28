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İSLAM Mevlid kandili ibadetleri | Kandil gecesi hangi ibadetler yapılmalı?
İSLAM

Mevlid kandili ibadetleri | Kandil gecesi hangi ibadetler yapılmalı?

Kandil gecesi okunacak dualar | Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili olarak idrak ediliyor. 28 Ekim Çarşamba gecesi Mevlid kandil idrak edilecek. Bu sebeple vatandaşlar kandil gecesi hangi duaları okumaları gerektiğini hangi tespihleri çekmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, kandilde hangi ibadetler yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:13:00 -
Mevlid kandili ibadetleri | Kandil gecesi hangi ibadetler yapılmalı?

28 Ekim Çarşamba akşamı Mevlid kandili idrak edilecek. Vatandaşlar bu önemli gecede nasıl ibadet etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, kandil gecesi neler yapılmalı?

Mevlid kandili ibadetleri | Kandil gecesi hangi ibadetler yapılmalı?

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

 Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Rebiülevvel ayıayının 12. gecesinde tesbih namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapılmalı.

12. gece iki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak gerekir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin” ayeti kerimeleri okunur.

Namaz tamamlandıktan sonra iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulurken 7 kez “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Rebiülevvel ayı ibadetleri | Rebiülevvel ayı çekilecek tesbihler
Rebiülevvel ayı ibadetleri | Rebiülevvel ayı çekilecek tesbihler

İSLAM

Rebiülevvel ayı ibadetleri | Rebiülevvel ayı çekilecek tesbihler

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