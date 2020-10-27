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İSLAM Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid Kandilinde neler yapılmalı?
İSLAM

Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid Kandilinde neler yapılmalı?

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesindeyiz. Alemlerin Efendisi (s.a.v) Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde dünyaya geldi. Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid Kandilinde neler yapılmalı?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:45:00 -
Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid Kandilinde neler yapılmalı?

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya, ali ve ashabına selam ve selam olsun. Bu yıl Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Peygember Efendiniz’e hürmet etmek Rabbimizin emriydi. Allah (C.C), Efendimizi sevmeyi emir buyurdu, O’na (s.a.v) itaat etmeyi farz kıldı. “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya-107) Öyle ki Sahabe-i Kiram (r.a) Efendimiz’e (s.a.v) olan saygıdan Peygamberimizin gözlerine bakamazdı.

Mevlid Kandilinde neler yapılmalı?

Mevlid Kandili nasıl idrak edilmeli? Mevlid kandili nası değerlendirilmelidir? Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Nasıl ki yakılan kandil etrafını, camiyi, mescidi aydınlatıyorsa, insan da çektiği zikir, ibadet, dua ve istiğfarla kendi ruhunu aydınlatmalıdır. Kandil gecelerinde ilâhî nurlar ve feyizler mescidlerin, ibadet yerlerinin kubbelerinden, pencerelerinden içeri yağar, içinde yanar; Resulullah (s.a.v.) Efendimiz’in ifadeleriyle cemaatin üzerine ilâhî bir sekinet iner, Allah’ın (c.c) rahmeti onları kuşatır, melekler kanatlarını onların altına serer ve Allah (c.c), katındakilere onlardan bahseder. O gece Allah’ı (c.c) ihlasla ananlar, zikir meclislerinden affolunmuş olarak kalkarlar. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.

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