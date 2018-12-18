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Mevlana Celalettin Rumi hangi devlet ve padişah zamanında yaşadı?

Anadolu’nun manevi önderlerinin başında gelen Hz. Mevlana Celalettin Rumi, hem takvasıyla hem de yaşayışıyla tam bir Allah dostuydu. İslam’ın nurunu her daim yaymak için gelinden gelen her şeyi yaptı ve İsmiyle, eserleriyle Şebi Aruzu’yla halen gönüllerde yaşamaya devam etmekte. Peki Mevlana Celalettin Rumi hangi devlet ve padişah zamanında yaşadı? Hz. Mevlana hangi yıllarda yaşamıştır?

18 Aralık 2018 Salı 10:23
Mevlana Celalettin Rumi hangi devlet ve padişah zamanında yaşadı?

Anadolu’nun manevi önderlerinin başında gelen Hz. Mevlana Celalettin Rumi, hem takvasıyla hem de yaşayışıyla tam bir Allah dostuydu. İslam’ın nurunu her daim yaymak için gelinden gelen her şeyi yaptı ve İsmiyle, eserleriyle Şebi Aruzu’yla halen gönüllerde yaşamaya devam etmekte. Peki Mevlana Celalettin Rumi hangi devlet ve padişah zamanında yaşadı? Hz. Mevlana hangi yıllarda yaşamıştır? 

Hz Mevlana Celalettin Rumi'nin içinde yaşadığı 13. yüzyıl,Anadolu'nun için için yandığı, Moğol istilasının bütün Asaya kıtasını kasıp kavurduktan sonra bu bölgeye yöneldiği ve artık bu yüzyılın ortalarına doğru Selçulklu Devleti'nin yıkılmaya yüz tuttuğu bir çağdır. 1220-1237 yılları arasında hüküm süren I. Alaüddin Keykubat zamanı Anadolu'nun Moğol saldırısına karşı başta Konya, Kayseri ve Sivas olmak üzere, şehirler tahkim edilmiş, muazzam surlar ve kaleler yapılmıştır. Aynı zamanda Moğol tehlikesini devrin hükümdarları arasında en iyi gören ve bunun için önlemler alan da bu sultandır. Celalüddin Harizmşah'la dostluk ve birlik içinde olmanın önemini kavrayarak,ona aynı din ve milletten olduklarını, bu istila karşısında islam dünyasının kaderinin bu iki sultanın siyaset ve davranışlarına bağlı olduğunu söyleyerek ona bu istilacılarla anlaşmayı tavsiye etti. Fakat Harizm sultanı Moğollar'dan önce bir tehlike oluşturdu.

Hz. Mevlana hangi padişahları gördü?

Bu nedenle iki Türk sultanı mukadder savaş çok şiddetli oldu.Sonuçta Harizmşah mütüş bir yenilgiye uğradı. Başarıları birbiri ardına süren Keykübad'ın henüz genç yaşta,1237 yılındaki ölümüyle açılan boşluğu dolduracak bir sultanın olmayışı ve sonunda Moğol istilası Selçuklu Devleti'nin çöküşüne neden olmuştur. Mevlana, I. Alaüddin Keykubat, IV. Kılıç Aslan ve III. Giyaseddin Keyhusrev ile bu son ikisinin dönemlerinin siyasi ve toplumsal çalkantılarını bizzat yaşamıştı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:23
  1. Sivas
  2. Konya
  3. Kayseri
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