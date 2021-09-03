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Medya Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi sete çıktı
Medya

Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi sete çıktı

Kale Film'in TRT Dijital için hazırladığı Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi sete çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 19:51:00 -
Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi sete çıktı

TRT birbirinden iddialı dizileri seyircilerle buluştururken tarihimizde iz bırakan isimlerin de hikâyelerini çekmeye devam ediyor.

Bu projelerin başında gelen “Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisi bu gün Konya’da sete çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Merakla beklenen dizinin yapımcılığını, Çırağan Baskını, En Uzun Yüzyıl, Saruhan, Yamak Ahmet , Bir Yusuf Masalı ve Seddülbahir 32 Saat gibi önemli yapımlara başarıyla imza atan  Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız yapıyor.  Kale Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Kağıttan Hayatlar gibi gişe rekorları kıran filmlerin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay oturacak.

Dizinin görüntü yönetmenliğini de reklam filmlerinin ünlü görüntü yönetmeni İtalyan Cesare Danese’e emanet.

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