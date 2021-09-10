MEÜ, akademik personel alacak
Mersin Üniversitesi, ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar kadrolara müracaatlarını 24.09.2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. İlana göre ön değerlendirme tarihi 29.09.2021 olurken sınava giriş tarihi ise 01.10.2021 olacak. Sonuçlar 05.10.2021 tarihinde www.mersin.edu.tr’den açıklanacak. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar ilgili fakültelere, öğretim görevlisi kadrolarına müracaatlar ise Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na yapılması gerekiyor.
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