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Spor Metz Lille maç sonucu
Spor

Metz Lille maç sonucu

Lille Burak Yılmaz gol | Fransa Ligue 1'de sezonun açılış haftasında son şampiyon Lille ile Metz karşı karşıya geldi. Peki, Burak Yılmaz gol attı mı? Lille maç sonucu

Yeniakit Publisher
2021-08-08 22:04:00 -
Metz Lille maç sonucu

Fransa 1. Futbol Ligi’nde tatil sona erdi ve sezon başladı. Son şampiyon Lille, deplasmanda Metz ile karşı karşıya geldi. Peki, Lille Metz maçı kaç kaç bitti?

Metz Lille maç sonucu

Ligue 1’de geçen sezon tarihinin 4. şampiyonluğuna ulaşan Lille'in, yeni sezondaki ilk karşılaşması büyük heyecana sahne oldu.  Lille, 23. dakikada Botman ile öne geçse de ev sahibi Metz, Centonze'nin 31 ve Udol'un 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Centonze, Metz'in farkı 2'ye çıkarmasını sağladı. Metz, golden 4 dakika sonra Kouyate'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını arttıran Lille, Ikone'nin 81 ve Burak Yılmaz'ın 90+7'nci dakikada kaydettiği gollerle bir puanı hanesine yazdırdı.

Lille kadrosundaki milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90, Yusuf ise 60 dakika sahada kaldı.

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