Metruk yapılar madde bağımlılarının yuvası haline geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak kentsel dönüşüm kapsamına alınan Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki metruk yapılar, güvenlik açısından tehlike saçıyor.

Kaynartepe Mahallesi 288'inci Sokak'ta belli süre önce kapı ve pencereleri sökülen 3 katlı bina, madde bağımlılarının adresi haline geldi. Durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri; terkedilmiş bu tür yapıların yıktırılmadığını, güvenlik endişesinden dolayı nöbet tutmak mecburiyetinde kaldıklarını belirterek konuyla ilgili taleplerini iletmek istedikleri kurumların meseleye duyarsız kaldığını iddia etti.

'Kurumlar şikayetlerimize ilgisiz'

Kentsel dönüşüm sürecinin işlemediğini dile getiren mahalle sakinlerinden Halil Özcan, "9 nüfusumla beraber 17 yıl bu evde oturdum. Kentsel dönüşüm nedeniyle kendi evimden ayrıldım, şimdi yine geri döndüm. Hırsızlar evimin arka tarafından delik açıp evime girdiler. Evimin yan tarafı yıkılmış, hırsızların verdiği rahatsızlıktan her gece dışarı çıkıp onları kovuyorum. Birkaç sefer Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gittiğimde bana 'Şimdi kapalıdır, gelip bakacağız, kontrol edeceğiz' dediler ama kimse gelmedi, biz de haliyle böyle açıkta kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kentsel dönüşüm çıktığından beri hırsızlardan yana perişan olduk. Hiç kimse gelip bu evi de yıkmıyor." dedi.

Halil Özcan

Söz konusu 3 katlı bina için yıkılacağı ve mülk sahiplerine paralarının verileceği yönünde söylentilerin dolaştığını belirten Özcan, binanın üst katında oturanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında parasını aldığını, diğer katlarda oturanlara ise henüz ödemelerinin yapılmadığını söyledi.

'Gece-gündüz hırsız nöbeti tutuyoruz'

İkamet ettiği mevkide hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çeken Ahmet Kıngır, "Yetkililerin düştüğümüz duruma el atmaları durumunda çok memnun kalacağız çünkü mağdur durumdayız. 10 gün önce iki evin elektrik kabloları hırsızlar tarafından çalındı, 4 gün elektriksiz kaldık. Yıkılan evin üst katında oturan ailenin imza karşılığında parasını aldığı, diğer katlar için ise alıp alamadıkları yönünde söylentiler var, aslını bilmiyoruz. Evin kapıları ve pencereleri olmadığı için hırsızlar rahatlıkla evlere girebiliyorlar. Bundan dolayı geceleri burada nöbet tutuyoruz, çok zor durumdayız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kıngır

Güvenlik sorunun oluştuğuna vurgu yapan Kıngır, "Yaz aylarında madde içenlerin yüzünden burada duramayız. Burada ortaokul var, bütün öğrenciler de bu durumdan etkileniyor. Yetkililer duruma el atsınlar, bir an evvel bu işi bitirsinler yoksa madde içicilerin yüzünden rahatımız olmayacak. Hırsız ve madde kullanıcılarının şerrinden bir yas veya düğüne gidemiyoruz. İş yerine gittiğimizde burada illa biri nöbet tutuyor. Bu işle kim ilgileniyorsa onlardan ricamdır, bir çare bulsunlar." şeklinde konuştu.

Çevre sakinlerinden Ömer Usta

'Evimin kentsel dönüşüm kapsamında işleme alınmasını istiyorum'

Demir çelik alanında kaynak işi yapan çevre esnafından Suriyeli Ömer Usta ise, "Gece yarısına kadar burada kalıyorum ve korkuyorum. Hırsız, sarhoş ve uyuşturucu kullananlar buraya geliyor. Dükkanımda malzemelerin çalınmasından endişe ediyorum. Buradaki okul öğrencileri de korkuyor. Buna bir çözüm bulunmalı ya yıkılmalı ya da tümden kapatılmalı." şeklinde konuştu.

Şikayetlere konu olan daire sahibi Avşan Kasterli, kentsel dönüşüm projesinin işleyişinden yaşadığı mağduriyeti şöyle aktardı:

15 yıl bu evde kaldım. Bir aydır başkalarının kiracısıyım ve kiramı ödeyemiyorum. Evimin bir an önce yıktırılıp paramın ödenmesini istiyorum. Evim ikinci kattadır, 113 bin TL vereceklerini söylüyorlar oysa evler pahalılaşmış. Gece-gündüz hırsızlardan evimin nöbetini tutuyordum. Buradan çıktığım gibi hırsızlar her şeyi çaldı.

'Okul öğrencilerinin kullandığı güzergahta yaşanacak bir sıkıntının hesabını kim verecek?'

Madde bağımlılarından ve harabe yapılardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Fatma Elkansu, "Bu evleri yıkmakla halkı perişan etmişler. Evi boşalttılar bir çare de bulsunlar, ya tam yapsınlar veya hiç yapmasaydılar. Bu durumdan şikayetçiyiz, çözüm bulsunlar. Devlet ne içindir? Halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine getiremiyorsa devlet niye vardır? Burada her iki tarafta da okul var. Evlerden tuğlalar düşüyor. Okula giden torunlarımızın ve çocuklarımızın üzerine düşerse bunun vebalini kim üstlenecek? Madde bağımlıları yıkık evlerin içine girip her türlü rezaleti yapıyorlar, bunu istemiyoruz." dedi.

Konuyla ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yapı içerisinde sadece bir konut sahibi ile kentsel dönüşüm kapsamında anlaşmaya varıldığı, diğer 2 konut hakkında henüz bir anlaşma sağlanamadığı, ilgili mevzuata göre anlaşma sağlanamayan yapılar için yıkımın söz konusu olamayacağı, ancak anlaşma sağlandığı takdirde yıkımın gerçekleştirilebileceği belirtildi. (İLKHA)