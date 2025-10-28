  • İSTANBUL
Metruk eve uyuşturucu baskını!
Yerel

Metruk eve uyuşturucu baskını!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Metruk eve uyuşturucu baskını!

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, metruk bir binada 30 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde Konak ilçesindeki metruk bir binada uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 28 kilo 240 gram esrar-skunk, 2 kilo 166 gram kokain ve 29 bin 350 adet sentetik ecza bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

