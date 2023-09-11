  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Lityum devi şirketten 4,3 milyar dolarlık satın alma teklifi: Bakın ne planlıyor! Dev hamle

Yarın da Kemalist olacaklar! HDP'nin yol arkadaşı İP'ten andımız tiyatrosu

OVP'de evi olmayan dar gelirlilere konut müjdesi!

Halil Konakcı Hoca'dan iki yüzlülere Sezgin Tanrıkulu tepkisi!

Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak beklenen rakamı verdi: 1827 liraya birden o tarihte uçacak! Şaşırtan tahmin

Türkiye'ye talep yağıyor! Güney Kore duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA - İHA teknolojisini bize öğretin diyerek istedi

Yönetmelik net ve açık! Koç’un amacı ‘adını Atatürk yaptırtmadılar’ operasyonu mu?

Ermeni güçler faaliyette! İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çağrı: Azerbaycan ve Ermenistan'ı ilgilendiren karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü
Yerel Metruk binanın çatı katı alev alev yandı
Yerel

Metruk binanın çatı katı alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-09-11 02:35:00 -
Metruk binanın çatı katı alev alev yandı

Pendik'te 5 katlı metruk bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Günalp Sokak üzerindeki metruk binada çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23