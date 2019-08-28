0553 313 94 23

Metruk bina uyuşturucu yuvası çıktı

Mardin’de metruk bir binaya yapılan operasyonda onlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:04
Metruk bina uyuşturucu yuvası çıktı

Mardin’de metruk bir binaya yapılan operasyonda onlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla metruk binaya baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 50 adet ecsasy hap, 12,71 gram metamfetamin maddesi, 5.81 gram Hint keneviri tohumu, 3,36 gram esrar maddesi, 2 adet suboxone, 8 adet Lyrıca, satışa hazır halde 24 fişek toplam 26 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 adet hassas terazi ele geçirildiği belirtilirken, yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve ticareti suçundan yasal işlem yapılarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı
    1. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları..
    2. Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek..
    3. İskele YİBO mezunları yarım asır sonra..
    4. Ekonomik güven endeksi arttı
    5. Ankara’da otomobil tarlaya uçtu: 2..
    6. 10 yılda 7,32 milyar dolarlık inşaat..
    7. Akıllı telefon beklerken, paketten su..
    8. Antalya’da 5 kaçak avcı yakalandı
    9. Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
    10. Periler kupayla başlıyor
    11. 'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste..
    12. Bylock kullanıcısı tutuklandı
    13. Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2..
    14. Üretici mısır fiyatlarının..
    15. Aydın Büyükşehir ilk hafta Vakıfbank..
    16. Metruk bina uyuşturucu yuvası çıktı
    17. Üretim ve ihracat hamlesi devam ediyor
    18. Akhisar Belediye Basketbol, yeni sezon..
    19. Kulak zarı delinmesine dikkat
    20. Nauru'da devlet başkanlığına Lionel..
    21. Borsa güne yükselişle başladı
    22. Adana'da kapkaç zanlıları tutuklandı!
    23. Superbox ile fiber hızında ev..
    24. Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden..
    25. "Ata tohumu"nda tanıtım zamanı
    26. 150 bin doğumda bir görülen..
    27. Rusya’da alevlerin arasında kalan..
    28. Temel Karamollaoğlu’ndan Sezai..
    29. Alaşehirliler ’Üzüm Festivali’ ile..
    30. Antalyaspor, EHF Kupası ilk maçında..
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog