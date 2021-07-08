MetroPOLL araştırdı! 'Z kuşağı AK Parti'yi istemiyor' söylemi çöp oldu

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MetroPOLL tarafından yapılan bir seçim anketi, genç kuşağın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına inanmadığını ortaya çıkardı.

18 aylık araştırma sonucu...

MetroPOLL önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk kez oy verecek genç seçmene, hangi partiyi tercih edeceğini sordu. Anket çalışmasının Ocak 2020’den Haziran 2021’e kadar gerçekleştirilen 18 aylık Türkiye’nin Nabzı araştırmasının verileri olduğu belirtildi.

Gençlerin en güvendiği parti AK Parti

MetroPOLL tarafından ilk kez oy kullanacak seçmene, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Gençlerin ilk tercihi yüzde 25,4 oy oranı ile AK Parti oldu. CHP yüzde 21,7 ile ikinci sırayı alırken, MHP yüzde 7,4 ile üçüncü parti çıktı. Büyük hayallerle yola çıkan Ali Babacan yönetimindeki DEVA ile Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi'nin oy toplamı ise yüzde 2'ye bile ulaşmadı. Yapılan anket çalışmasında gençlerin yüzde 10.9'u da soruya cevap vermedi.