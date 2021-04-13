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Kültür - Sanat Metropolitan Sanat Müzesi nerede? Metropolitan Sanat Müzesi hangi ülkede? Metropolitan Museum of Art
Kültür - Sanat

Metropolitan Sanat Müzesi nerede? Metropolitan Sanat Müzesi hangi ülkede? Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Sanat Müzesi ne zaman yapıldı? Metropolitan Sanat Müzesi’ni kim yaptı? soruları Metropolitan Sanat Müzesi’nin arama motoru Google tarafından doodle olasından sonra merak edilmeye başlandı. İşte Metropolitan Museum of Art haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 07:54:00 - 2021-04-13 07:55:16
Metropolitan Sanat Müzesi nerede? Metropolitan Sanat Müzesi hangi ülkede? Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

2019 yılında Metropolitan Sanat Müzesi’ni ziyaret edenlerin sayısı 6,479,548 .

Adres: 1000 5th Ave, New York, NY 10028, Amerika Birleşik Devletleri

Saatler: 

Kapalı Açılış zamanı: Per 10:00

Yönetmeni: Max Hollein

Kuruluş tarihi: 1870

 

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