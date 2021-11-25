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Gündem Metroda bıçaklı maganda dehşeti
Gündem

Metroda bıçaklı maganda dehşeti

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Yaşanan korku dolu anlar kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 00:26:00 -

İstanbul'da akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.

Bıçaklı maganda metrodan indi

Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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