Metrobüste korkutan yangın! Seferler aksıyor

Darülaceze durağındaki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.
30 Eylül 2019 Pazartesi 17:45
Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.
Ayrıntılar Geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:45
YORUM YAZ