Metrobüste korkutan yangın! Seferler aksıyor Darülaceze durağındaki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor. Ayrıntılar Geliyor...

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