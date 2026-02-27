Bir ilk olacak gibi... Hyeon-gyu Oh Beşiktaş'ı evinde ağırlayabilir!
Beşiktaş'ta ezber bozan bir hamle gerçekleşebilir.
Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh, Kartal'da birçok şeyi değiştirdi. Yeni sezon hazırlıklarının Uzak Doğu'da yapılması bile düşünülüyor!
Beşiktaş'ta Uzak Doğu rüzgarı esiyor. Kartal, ara transferde Genk Kulübü'ne 14 milyon euro ödeyerek Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna katmıştı. Güney Koreli forvetle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapıldı. 24 yaşındaki yıldız isim, attığı goller ve sempatik tavırlarıyla takımdaki kara bulutları dağıttı.
Oh'un ardından Kartal'da birçok şey değişecek gibi gözüküyor. Siyah-Beyazlılar, Uzak Doğu pazarından farklı oyuncuları da kadrosuna katmayı planlıyor. Her şey yolunda giderse Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde pazarlama çalışmaları yapılacağı konuşuluyor...
Hatta şu anda kulüp içinde yeni sezon hazırlıklarının Güney Kore'de yapılması yönünde görüşlerin bulunduğu öğrenildi. Oh'un imzasının ardından Güney Kore'de Beşiktaş maçları yayınlanmaya başlamıştı. Kartal kamp için bu ülkeye giderse, lisanslı ürünlere gösterilen ilginin daha da artacağı düşünülüyor.
