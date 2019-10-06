Metrobüs kazası! Yaralılar var İstanbul'da Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı. Kazada yaralı yolcular olduğu belirtildi.

Halıcıoğlu'ndan Avcılar istikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi. Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı. Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.

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