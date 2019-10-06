Metrobüs kazası! Yaralılar var
İstanbul'da Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı. Kazada yaralı yolcular olduğu belirtildi.06 Ekim 2019 Pazar 10:01
Halıcıoğlu'ndan Avcılar istikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi.
Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.
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