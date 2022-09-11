Metrobüs kazası sürpriz mi? Ekrem İmamoğlu'nun o videosu yeniden gündemde

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İstanbul'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışıp dört aracın birbirine girdiği kazada 99 vatandaş yaralandı.

Kazadan sonrası çalışmalar süresince İstanbullu çileyi yaşarken, yürekleri ağza getiren olayda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine ortada yoktu.

Peki metrobüs kazası sürpriz mi?

Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu zamana yönettiği şehre karşı hep ilgisiz kaldı. İstanbul kar esareti altındayken İngiliz Büyükelçi ile balıkçı lokantasında keyif süren İmamoğlu'nun İstanbul'a ne kadar ilgisiz olduğunu gösteren bir video, yaşanan üzücü metrobüs kazasından sonra yeniden gündeme geldi.

"Arayın bakayım bana İETT'yi" demiş ve rezil olmuştu!

İETT'ye son bir yılda art arda 3 kez zam yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendini Van'daki esnaf ziyaretinde rezil etmişti.

Ekrem İmamoğlu, Van'lı bir esnafın İETT için, "Bir yıl önceye göre 3 katı para ödüyoruz." sözlerine, "3 katı falan yok. Uyduruyorsun. Yanlışın var." diyerek cevap vermişti.

İmamoğlu, o anlarda İETT Genel Müdürü'nü telefonla aradı. Genel müdür esnafın zam isyanını doğruladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür, telefonun ucundaki İmamoğlu'na vatandaşın haklı olduğunu söyledi.

Konuşma esnasında yüzü düşen İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'ne, "O zaman vatandaş haklı" diyerek karşılık verdi.

İstanbul Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasında 99 yolcu yaralandı. Kazadan sonra metrobüs kullanan binlerce yolcu araçlardan indirildi. Uzun insan ve araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da tüm bunlar yaşanırken, her fırsatta "Ben 10 milyon insanın yöneticisiyim." diye kibirlenen Ekrem İmamoğlu ise Eyüp Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen Madrigal ve Can Ozan'ın konserinde eğleniyordu. Kazanın yaşandığı gün hiçbir açıklamada bulunmayan İmamoğlu, ortaya ertesi gün çıktı.