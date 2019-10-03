"Metrobüs Bahattin" de tiyatro çıktı!

Bir muhabirin sokak röportajında "Milli Piyango çıkarsa ne yapacaksınız" sorusuna "Metrobüs alacağım" cevabını veren Bahattin Çağış, Metrobüs Bahattin olarak ün salmıştı. Yerel seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu olayın ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisi göreve geldiği takdirde çeşitli sürprizlerinin olacağını söylemiş, Metrobüs Bahattin ile birlikte metrobüse binmiş ve evine konuk olmuştu.

Günlerdir metrobüs çilesi çeken İstanbullular, Metrobüs Bahattin ve İmamoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıp İmamoğlu'na "bu muydu bize yapacağın sürpriz?" sorusunu yönelttiler.

Seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'nun propagandası olan Metrobüs hakkındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

Koordinatör olarak göreve getirilmiş

Konuyu köşesine taşıyan Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, yaptığı araştırmaların ardından İmamoğlu'nun seçim çalışmasına katkıda bulunan Bahattin Çağış'ın İstanbul Büyükşehir'e bağlı İSPER A.Ş.'de koordinatör olarak göreve getirildiğini yazdı.

"Ne ilginç değil mi" diye soran Ersoy Dede, "İnsan tabi şu soruyu sormadan edemiyor, yoksa 'Metrobüs Bahattin' meselesi de tıpkı , 'çalışana musakka Başkan'a antrikot' işi gibi bir tiyatro muydu?.." ifadelerini kullandı.

Ersoy Dede'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Pazartesi günü metrobüste aşırı yığılma yaşandığında herkes gibi benim de aklıma o video geldi.. 'Milli piyangodan çok para çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyen Bahattin Çağış'la, Ekrem İmamoğlu'nun videosu.. Orada İmamoğlu, "çeşitli sürprizlerimiz olacak" demişti.. Elbette o videoyu paylaşıp sordu insanlar; "bu muydu bize yapacağın sürpriz?" diye.. Ben de bu vesileyle bir kez daha hatırladığımız 'Metrobüs Bahattin'in peşine düştüm.. Siz merak etmiyor musunuz, milli piyango çıkmış mı, metrobüs almış mı kendisine diye?.. Biraz deşince bakın ne buldum.. Sürpriz!.. Meğer Metrobüs Bahattin, Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra, İstanbul Büyükşehir'e bağlı İSPER A.Ş.'de koordinatör olarak göreve başlamış.. Çalışma arkadaşları Beylikdüzü'nden İBB'ye transfer olduğunu söylüyor.. Ne ilginç değil mi?.. İnsan tabi şu soruyu sormadan edemiyor, yoksa 'Metrobüs Bahattin' meselesi de tıpkı , "çalışana musakka Başkan'a antrikot" işi gibi bir tiyatro muydu?