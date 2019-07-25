Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.

İstanbul'da Zeytinburnu metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Zincirlikuyu istikametinde uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.

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