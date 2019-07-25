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Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:40
Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da Zeytinburnu metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu.

Zincirlikuyu istikametinde uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı.

Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı.

Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:40
  1. İstanbul
  2. Zeytinburnu
  3. Zeytinburnu Metrobüs istasyonu
  4. Metrobüs arızası

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