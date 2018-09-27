Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu
İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki bir metrobüs arızalanarak durması nedeniyler metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.27 Eylül 2018 Perşembe 11:09
İstanbul'un Bahçelievler ilçesineki metrobüs durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında arızalandı.
Arıza nedeniyle durakta uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, metrobüslerin geçişleri her iki yönde de kontrollü olarak sağlanıyor.
Arızalan metrobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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