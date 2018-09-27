Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesineki metrobüs durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında arızalandı.

Arıza nedeniyle durakta uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, metrobüslerin geçişleri her iki yönde de kontrollü olarak sağlanıyor.

Arızalan metrobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.