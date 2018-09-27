0553 313 94 23

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki bir metrobüs arızalanarak durması nedeniyler metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:09
Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesineki metrobüs durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında arızalandı.

Arıza nedeniyle durakta uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, metrobüslerin geçişleri her iki yönde de kontrollü olarak sağlanıyor.

Arızalan metrobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:09
  1. İstanbul
  2. Bahçelievler
  3. Metrobüs
  4. Metrobüs arıza yaptı
  5. uzun kuyruklar oluştu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu?
    1. Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek..
    2. Özgürlük katilin değil mazlumun hakkıdır
    3. Türkiye'ye ilk kez kasırga geliyor!..
    4. Çin'de 9 öğrenciyi öldüren saldırgan,..
    5. Ermenistan 16 yaşındaki Umut Ali..
    6. FETÖ'nün sözde 'il ablası'na 10 yıl..
    7. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor..
    8. Putin'i zora sokacak görüntüler!..
    9. Bahçeli, o ismi yeniden aday gösterdi
    10. Erdoğan araya girmişti... Umut Ali..
    11. Malatya'da lise öğrencisi Gamze'den 3..
    12. Saadettin Aslan Karaisalı belediye..
    13. Trabzonspor'dan tarihi "Türk Lirası"..
    14. Uber'e 148 milyon dolarlık ceza kesildi!
    15. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    16. Karadeniz’de palamut bereketi!
    17. Yaptıkları zulüm yanlarına kâr kaldı
    18. Suudi Arabistan'dan 'İdlib' açıklaması!
    19. Sıcak çatışma! O terörist yaralı..
    20. Fenerbahçe, Ayew’in bonservisini..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir