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Aktüel Metro İstanbul AŞ'de 88 kadın makinist brövelerini aldı
Aktüel

Metro İstanbul AŞ'de 88 kadın makinist brövelerini aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:32:10 -
Metro İstanbul AŞ'de 88 kadın makinist brövelerini aldı

İSTANBUL (AA) - Metro İstanbul AŞ'de eğitimlerini tamamlayan 88 kadın makinist düzenlenen törenle brövelerini aldı.

Metro İstanbul AŞ'nin Esenler bulunan genel müdürlüğünde gerçekleştirilen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye üst yönetimi ve çalışanlar katıldı.

İmamoğlu, bugün eğitimlerini tamamlayan 88 sürücü ile kadın sürücü sayısının 99'a, toplam tren sürücüsü sayısının 772'ye yükseldiğini söyledi.

Devam eden metro çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren İmamoğlu, 29 Ekim'de Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunu açacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Günde 400 bine yakın yolcuya hizmet edecek olan bu hattı çok önemsiyoruz. İstanbul trafiğine ciddi bir katkı sunacağını da düşünüyorum. Zira bu yılın sonuna Eminönü-Alibeyköy'ü yetiştirmek ve yine 2021'de de hizmete açacağımız yeni metro hatlarıyla beraber bir an önce İstanbul'u şu an inşası devam eden hatlarla buluşturmak konusunda hem imalat kalitesi hem süreç planlaması hem de finansmanı oluşturma konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bunu da İstanbul halkına duyurmak istiyorum. Yeni kadın veya erkek sürücülere ihtiyacımız var."

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında belirlenen yolcu alım sayılarına da değinen İmamoğlu, bugün İstanbul Valiliğinde yapılacak toplantıda İstanbul’a has daha özel tedbirleri almayı umut ettiğini dile getirdi.

Konuşmasının ardından İmamoğlu, Metro İstanbul AŞ'de göreve başlayan 88 kadın makiniste brövelerini verdi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, çekilen toplu fotoğrafın ardından kadın makinist tarafından kullanılan treni selamladı.

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