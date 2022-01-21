Metro borçlanmasına 4 yıl önce ‘hayır’ demiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü-Sefaköy-TÜYAP metro hattı projesinin Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programına alınmayarak engellendiğine yönelik iddiasıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. 2017 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak mecliste bulunan İmamoğlu'nun projenin finansmanı için istenen borçlanma talebine CHP grubu olarak 'hayır' oyu verdiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada söz konusu proje için avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı ve eksiklerin geri bildirildiği belirtilerek "İBB iş yapmak istiyorsa, Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanlığımızca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey- Esenyurt hattında çalışmalara başlamasının önünde hiçbir engel yok" denildi.

İmamoğlu şov yapma işini yap!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İmamoğlu'nun iddialarına, "İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Belgeleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göstermeli. İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın" diyerek sert yanıt verdi.

İBB santim santim ilerliyor

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetiminin günlük 160 santimetre metro ilerlemesi yapabildiğini söyledi. Mecidiyeköy metro hattının 1 yıl kapalı kalmasının nedenin ise yönetim tarafından sürülen tecrübeli personelin 'yeraltı suyu' uyarılarının dikkate alınmamasından kaynaklandığını belirten Özdemir, Eminönü-Alibeyköy hattındaki deformasyonunun sebebinin de 'liyakatli' personelin görevden alınıp 'gerekli zemin incelemelerinin' yeni getirilen ekiplerce takip edilmemesinden kaynaklandığını açıkladı.

Bu yıl açılıyor

İBB yönetimi yapmaktan vazgeçtiğini açıkladıktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınan 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı' bu yıl hizmete girecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,"Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları bakanlığımız yapmıştı. Hattın ihalesi 2017'de yapıldı. Son yerel seçimler öncesinde yüzde 5'i tamamlandı, Temmuz 2019-Mayıs 2020 arasında hiçbir ilerleme olmadı. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye İBB ile yaptığımız protokolle hattı devraldık. Yüzde 95 ilerleme kaydedilen metro hattını, bu yıl halkımızın hizmetine açacağız. İstanbul'un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Sabah