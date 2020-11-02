Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...

Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından AK Parti seçmenine yönelik tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Aziz Nesin'in "Bu milletin yüzde 60'ı aptaldır" sözüne atıf yapan Özcan, bu söz üzerinden AK Partililere hakaret etti. Özcan, "İçinde bulunduğumuz ekonomik çöküşü bütün öfkesi ile eleştiren bazı vatandaşlar, seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna Recep Tayyip Erdoğan deyince Aziz Nesin'e fazla mı kızdık diye düşünüyorum. Garip bir seçmen grubu. Ah eğitim ah, sen iyi olsaydın bunlar olur muydu hiç?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Bunun üzerine Özcan'a, Yazar-Siyasetçi Mehmet Metiner'den sert çıkış geldi.

Metiner, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Özcan'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Beş para etmezin tekisin... Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya, işte orası acıtıyor yüreğimizi... Bizler gece gündüz ölüme meydan okurcasına mücadele ederken sizin gibilere makam bahşedildi. Şimdi kalkıp şarlıyorsun kifayetsiz ihanetçi..."