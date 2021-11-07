Metiner'den "işsizlik var" diye yakınanlara cevap

AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk'te yayınlanan Hülya Kökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına konuk oldu.

Türkiye'de anlatıldığı gibi işsizlik sorununun olmadığını ve kimi insanların iş beğenmediğini ifade eden Metiner, iş adamı olan bir arkadaşı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Arkadaşının 7 bin lira maaşla çalışacak eleman arayıp bulamadığını dile getiren Metiner, "İş adamı bir arkadaşım bana mesaj gönderdi. 7 bin liraya çalışacak eleman arıyorum ama kaç zamandan beri bulamıyorum dedi" diye konuştu.

Yine bir dostunun mekanına gittiğini söyleyen Metiner, dostunun şoför aradığını ama bulamadığını sözlerine ekleyerek, "İnsanlar evde oturmayı kabul ediyorlar. Böyle de bir insan gerçeğimiz var. Popülizm yapmaya gerek yok” dedi.