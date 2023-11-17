Metin Uca'nın yakınlarından 'vasiyet' ihaneti! Yakılmayı istemişti ama...
Ömrü İslam'a düşmanlıkla, Müslümanları ötekileştirmekle geçen Metin Uca'nın cenaze programı belli oldu.
Uca sağlığında, ölünce camiden kaldırılmayı değil yakılmayı vasiyet etmişti.
Kendisini açıkça ifade edip, cami ve imam istemeyen Uca'nın yakınlarıysa vasiyetine uymadı.
"Cenaze töreni istemiyorum. Beni yakıp küllerimi atın" vasiyetinde bulunan Metin Uca'nın cenazesinin, Ankara Kocatepe Camii'nden kaldırılıp Cebeci Mezarlığı'na defnedilmesine karar verildi.
Metin Uca'nın öldüğünün açıklanmasından sonra vasiyetini dikkate almayan yakınları ve sevenleri rahmet dilemek için birbiriyle yarışırken cenaze programı da üzerine eklenince Uca henüz defnedilmeden kemikleri sızlamaya başladı.
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