Metin Öztürk: 'Cumhuriyetin 100. yılında ipi göğüsleyeceğiz'

Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilirken, kura çekiminin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her takımla karşı karşıya geleceklerinin altını çizen Öztürk, “Nasıl olsa tüm takımlarla oynayacaktık. Fikstür aslında bahane ama ben şahsen Galatasaray adına iyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum. Sezona Antalyaspor ile başlayacağız. Evet sıcak bir hava ama zaten Dünya Kupası da Katar'da olacak ve nerede oynarsak oynayalım, lig öne çekildi ve her yerde hava sıcak olacak. Ben güzel bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Umarım federasyon başkanımızın dediği gibi fair-play ağırlıklı bir sezon olur. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm takımlar şampiyon olmak istiyor. Dursun Özbek başkanımızın da seçilir seçilmez ilk söylemi buydu. Biz 100. yılda sadece futbolda değil tüm branşlarda kupaları kaldıran kulüp olmak istiyoruz. Okan hocamızla beraber, Dursun Özbek başkanımızla beraber güzel bir ivme yakaladık. Taraftarımızın da desteği müthiş olacak ve inşallah bu yıl ipi göğüsleyen takım Galatasaray'ımız olacak” açıklamasını yaptı.

“Kim hak ediyorsa kazansın”

Ligde 8 İstanbul takımının olmasını da değerlendiren Öztürk, “Aslında o çok önemli değil. Deplasmanlar azaldı ancak deplasmanlar da yorgunluğa sebep değil. Çünkü bir kaç gün önceden gidiyorsunuz. Ben bu sene futbolun daha adaletli olacağını düşünüyorum. Futbol adaletli olduğu zaman kim hak ediyorsa o kazansın. Biz şu an çok iyi bir ivme içindeyiz. Dursun başkanımız bu konuda zaten çok tecrübeli. Onun kurduğu takım arka arkaya iki sene şampiyon oldu. Umarım bu sene de Cumhuriyetimizin 100. yılında ipi Galatasaray göğüsleyecek. Seçimden sonra yaptığımız gibi Ata'mızın huzuruna bunun gururuyla gideceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.