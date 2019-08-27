Metin Özkan kimdir? Metin Özkan biyografisi Metin Özkan kimdir? Metin Özkan biyografisi. Çeşitli televizyon programlarında gündemi yorumlayan Metin Özkan kimdir? İşte Metin Özkan biyografisi

Metin Özkan kimdir? Metin Özkan biyografisi. Çeşitli televizyon programlarında gündemi yorumlayan Metin Özkan kimdir? İşte Metin Özkan biyografisi Metin Özkan kimdir? 1964 yılında Yozgat’ta doğdu. 25 yıllık meslek hayatında birçok gazete ve televizyonun Ankara temsilciliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Sürekli Basın Kartı sahibidir. Halen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Medya ve İletişimden Sorumlu Baş Danışmanı" görevini yürütmektedir. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

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