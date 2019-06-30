Metin Külünk'ten kritik İstanbul açıklaması: Kandil verdiği desteğin karşılığını istiyor

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

"Biz halkın iradesine her zaman saygı duyuyoruz." diyen Külünk, "İstanbulluların sözü başımızın üstündedir. Ancak İstanbullular 23 Haziran öncesinde verilen vaatleri mutlaka takip etmeliler. Biz belediye başkanı olan şahsın koalisyon adayı olduğunu defalarca söyledik. Bu koalisyonun bir tarafında Kandil diğer tarafında Pelsilvanya, İYİ parti ve CHP'nin tabanı ile sol örgütler var. Farklı bileşenlerden oluşmuş bir denklemle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Külünk, CHP'li İmamoğlu'nu destekleyenlerin bunun karşılığını isteyeceklerine dikkat çekerken, şunları söyledi:

"Pelsilvanya kanadı yıllarca CHP'de emek vermiş siyasetçileri tahkir ederek bu seçimi kendi ifadeleri ile terör örgütünün kazandırdığını ifade etti. Peki Kandil bu şahsa neden destek verdi? Bakın İstanbullular dikkatlerini özellikle İSPARK'a yoğunlaştırmalı. Çünkü buradaki gelişmeler İstanbulluların doğrudan can ve mal güvenliğine yönelik. İSPARK, CHP'ye destek veren Kandil'in özel ilgi alanında."

"Dikkatle takipte olalım"

Kandil'in CHP'li İmamoğlu üzerinden İstanbul sokaklarına nüfuz etme istediğine de dikkat çeken Külünk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tüm terör örgütlerinin klasik taktiğidir. İstanbul'da düzenleyecekleri sıra dışı eylemlerle kenti baskı altına almayı planlıyorlar. PKK, kirli eylemlerini gerçekleştirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İSPARK ve İSKİ'yi ele geçirmeyi hedefliyor. İstanbullular olarak oyumuzu kullanmakla görevimiz bitmedi. Şimdi sivil toplum kuruluşlarına ve sokağa sesleniyorum. Hep beraber İstanbul üzerindeki kirli hesaplara karşı dikkatle takipte olalım."

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da işçi kıyımına başladığını söyleyen Külünk, İstanbul Valiliği'ne de çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"İSMEK'te çalışanların ekmekleri ile oynadılar. 31 Mart'tan sonra bize ulaşan bilgilere göre büyükşehir ve iştiraklerinde görevli binlerce çalışanın işine son vermeyi planlıyorlar. Bir çağrı da İstanbul Valiliği'ne yapmak istiyorum. Valilik mutlaka işe yeni başlatacakları kişilerin terörle ilişkili olup olmadığını araştırmalı. Hepimiz dikkatli olmazsak İstanbul bir milli güvenlik meselesi haline gelebilir."