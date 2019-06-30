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Metin Külünk'ten kritik İstanbul açıklaması: Kandil verdiği desteğin karşılığını istiyor

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul 26. Dönem Milletvekili Metin Külünk, İstanbul için çok önemli uyarılarda bulundu. CHP'li İmamoğlu'na destek veren Kandil'in bunun karşılığını isteyeceğini belirten Külünk, İSPARK'ın örgüt için neden bu kadar önemli olduğunu anlattı.

30 Haziran 2019 Pazar 16:02
Metin Külünk'ten kritik İstanbul açıklaması: Kandil verdiği desteğin karşılığını istiyor

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

"Biz halkın iradesine her zaman saygı duyuyoruz." diyen Külünk, "İstanbulluların sözü başımızın üstündedir. Ancak İstanbullular 23 Haziran öncesinde verilen vaatleri mutlaka takip etmeliler. Biz belediye başkanı olan şahsın koalisyon adayı olduğunu defalarca söyledik. Bu koalisyonun bir tarafında Kandil diğer tarafında Pelsilvanya, İYİ parti ve CHP'nin tabanı ile sol örgütler var. Farklı bileşenlerden oluşmuş bir denklemle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Külünk, CHP'li İmamoğlu'nu destekleyenlerin bunun karşılığını isteyeceklerine dikkat çekerken, şunları söyledi:

"Pelsilvanya kanadı yıllarca CHP'de emek vermiş siyasetçileri tahkir ederek bu seçimi kendi ifadeleri ile terör örgütünün kazandırdığını ifade etti. Peki Kandil bu şahsa neden destek verdi? Bakın İstanbullular dikkatlerini özellikle İSPARK'a yoğunlaştırmalı. Çünkü buradaki gelişmeler İstanbulluların doğrudan can ve mal güvenliğine yönelik. İSPARK, CHP'ye destek veren Kandil'in özel ilgi alanında."

"Dikkatle takipte olalım"

Kandil'in CHP'li İmamoğlu üzerinden İstanbul sokaklarına nüfuz etme istediğine de dikkat çeken Külünk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tüm terör örgütlerinin klasik taktiğidir. İstanbul'da düzenleyecekleri sıra dışı eylemlerle kenti baskı altına almayı planlıyorlar. PKK, kirli eylemlerini gerçekleştirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İSPARK ve İSKİ'yi ele geçirmeyi hedefliyor. İstanbullular olarak oyumuzu kullanmakla görevimiz bitmedi. Şimdi sivil toplum kuruluşlarına ve sokağa sesleniyorum. Hep beraber İstanbul üzerindeki kirli hesaplara karşı dikkatle takipte olalım."

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da işçi kıyımına başladığını söyleyen Külünk, İstanbul Valiliği'ne de çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"İSMEK'te çalışanların ekmekleri ile oynadılar. 31 Mart'tan sonra bize ulaşan bilgilere göre büyükşehir ve iştiraklerinde görevli binlerce çalışanın işine son vermeyi planlıyorlar. Bir çağrı da İstanbul Valiliği'ne yapmak istiyorum. Valilik mutlaka işe yeni başlatacakları kişilerin terörle ilişkili olup olmadığını araştırmalı. Hepimiz dikkatli olmazsak İstanbul bir milli güvenlik meselesi haline gelebilir."

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:02
  1. İstanbul
  2. metin külünk

YORUM YAZ

  • Ak sevdalı Ak sevdalı 29 dk önce
    Sevgili vekilim hiç bir şeye elinizi sörmeyin bırakın millet gürsün artık yalan siyaseti para ediyor istanbul yolunu secti encümen çoğunluk bizde bakalım ne olacak gürecez saygılar sunuyorum
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 33 dk önce
    Ne Yazık ki İstanbul 'u, Pontuslu Bir Ermeni. PKK, Fetö, İp Ve Dış Gūçler İŞGAL Etti. Çok Dikkatli Olunmalıdır.
  • HasanHasan35 dk önce
    Devletin M.İ.T teşkilatı ne işe yarıyor

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