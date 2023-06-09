Metin Kıratlı kimdir? Metin Kıratlı görevi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden aynı göreve atandı.

Metin Kıratlı kimdir?

14 Şubat 1969 tarihinde Konya/Ereğli’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi. Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

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Ankara Adliyesinde hâkimlik stajına başlayan KIRATLI, staj bitimi sırasıyla Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği görevlerini yapmış olup, 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmış olup, 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atanmıştır. Ayrıca, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

İyi derecede Almanca bilen KIRATLI, evli ve iki çocuk babasıdır.