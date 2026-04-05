Bak sen şu liyakatten bahseden CHP’ye! Marmaris Belediyesi’nde "Aile Boyu" Vurgun: Rüşvetin Altından Hülleli Atama Çıktı!

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; 2011 yılında Özgür Han’ın eşi Gül Banu Han’ı belediyeye yerleştirmek için akılalmaz bir plan devreye sokuldu. O dönem kadın itfaiye erleri için aranan en az 1.60 cm boy şartına Banu Han’ın boyu yetmeyince, adrese teslim bir madde hazırlandı.

İtfaiye eri olamadı, şartname değişti

Şartnameye, "boy ölçümünün belediye tarafından yapılacağı" ibaresi ekletilerek sahte belge düzenlendiği ve bu sayede Han’ın itfaiye eri kadrosuna alındığı ortaya çıktı.

Bir gün bile görev yapmadan müdürlüğe

"Şanslı eş" Gül Banu Han’ın, itfaiye eri olarak atandıktan sonra fiilen bir gün dahi bu görevi yapmadığı belirlendi. Kağıt üzerinde itfaiye eri görünen Han, jet hızıyla Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kaydırıldı.

Dikkat çeken aile bağı: Bu "ballı atama" operasyonunun yapıldığı dönemde Marmaris Belediye Başkanlığı koltuğunda, mevcut başkan Acar Ünlü’nün dayısı Ali Acar’ın oturduğu öğrenildi.

Çifte maaş, çifte huzur hakkı!

Soruşturma detayları, liyakat tartışmalarını körükleyecek başka ayrıntıları da gün yüzüne çıkardı. Ailenin belediye iştiraklerinden de "ekstra" gelir sağladığı tespit edildi:

Özgür Han: Belediye Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Marmaris Belediyesi Halk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak "huzur hakkı" alıyor.

Gül Banu Han: İnsan Kaynakları Müdürü olmasının yanı sıra Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği üzerinden "huzur hakkı" alıyor.

Marmaris kamuoyu, rüşvetle başlayan soruşturmanın belediye içindeki bu "aile tipi" kadrolaşma ve usulsüz atama zinciriyle nereye kadar uzanacağını merakla bekliyor.