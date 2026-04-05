Çiftlikte ilginç anlar! Çoban köpekleri drona böyle meydan okudu
Kars Arpaçay'da bir çiftlikte dronu gören çoban köpekleri, havlayarak tepki gösterdi. Havadaki cihaza karşı uzun süre dikkat kesilen köpeklerin o anları görüntülendi.
Kars’ta çiftliği koruyan çoban köpekleri, bu kez gökyüzündeki drona karşı alarma geçti.
Arpaçay İlçesine bağlı Akçakale köyündeki Mehmet Özkaya’ya ait çiftliği koruyan çoban köpekleri, uçan dronu fark edip bir süre izledi. Bölgeye yönelik bir tehdit olduğunu algılayan köpekler, anında koruma refleksi gösterdi. Havadaki cihaza karşı havlayıp, zıplayarak tepki veren köpekler bir süre don kamerasıyla mücadeleyi sürdürdü.