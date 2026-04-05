ABD 'imha ettik' demişti, İran yalanladı: 2 Blackhawk helikopteri ile C-130 uçağını biz düşürdük
ABD ‘imha ettik’ demişti, İran yalanladı: 2 Blackhawk helikopteri ile C-130 uçağını biz düşürdük

İran, İsfahan’da ABD’nin kayıp pilotu kurtarma operasyonu sırasında bir C-130 uçağı ile iki Blackhawk helikopterin imha edildiğini açıkladı. ABD basını ise bazı hava araçlarının düşman eline geçmemesi için ABD tarafından yok edildiğini yazdı.

ABD, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının iki mürettebatının yüksek riskli operasyonlarla kurtarıldığını, operasyon sırasında onlarca hava aracının kullanıldığı, yoğun çatışmalar yaşandığı ve bazı Amerikan hava unsurlarının hedef alındığı açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kurtarma sırasında bazı askeri uçaklar ya düşman ateşi altında hasar gördü ve ele geçirilmemesi için bizzat ABD tarafından imha edildi. Özellikle özel görevlerde kullanılan bir C-130 uçağının da operasyon sırasında yok edildiği ifade edildi.

KURTARMA OPERASYONUNU ENGELLEDİK

İran, İsfahan'ın güneyinde ABD'nin kayıp pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonda bir C-130 askeri nakliye uçağı ve iki Black Hawk helikopterini kendilerinin imha ettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’na yakın Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkililer, düşürülen araçlar arasında bir C-130 askeri nakliye uçağı ile iki Black Hawk helikopterin bulunduğunu, operasyonun Devrim Muhafızları, kara kuvvetleri, Besic unsurları ve polis birimlerinin ortak müdahalesiyle engellendiği belirtildi.

İDDİALAR VE GERÇEKLER ÇATIŞIYOR

İran tarafı hava araçlarını kendilerinin düşürdüğünü savunurken, ABD kaynakları bazı kayıpların operasyonel zorunluluk nedeniyle meydana geldiğini ve kritik ekipmanın düşman eline geçmemesi için imha edildiğini belirtiyor. Bu durum, sahadaki bilgi savaşının da en az askeri çatışmalar kadar yoğun olduğunu ortaya koyuyor.

ABD'nin "Hava Üstünlüğü" Balonu Söndü: İran Semalarında Siyonist Destekçilerine Ağır Darbe!
ABD'nin "Hava Üstünlüğü" Balonu Söndü: İran Semalarında Siyonist Destekçilerine Ağır Darbe!

Gündem

ABD'nin "Hava Üstünlüğü" Balonu Söndü: İran Semalarında Siyonist Destekçilerine Ağır Darbe!

Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!
Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!

Gündem

Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!

Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!
Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!

Gündem

Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!

Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon
Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon

Gündem

Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon

İran: Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu Yalancı şaşırtmadı!
İran: Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu Yalancı şaşırtmadı!

Dünya

İran: Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu Yalancı şaşırtmadı!

İran harekete geçiyor: ABD ve İsrail’e büyük sürpriz var!
İran harekete geçiyor: ABD ve İsrail’e büyük sürpriz var!

Dünya

İran harekete geçiyor: ABD ve İsrail’e büyük sürpriz var!

Mehmet emin temel

Bu bir cihattır. Müslümanlar a saldırıdır. Susan şeytan olsun

Saffet

Tehdit ile kndini büyük sanan Karınca gibi koskoca amerikanın 85 yaşındaki başkanı yalan mı söylüyor yalan haram degilmi
