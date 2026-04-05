ABD ‘imha ettik’ demişti, İran yalanladı: 2 Blackhawk helikopteri ile C-130 uçağını biz düşürdük

ABD, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının iki mürettebatının yüksek riskli operasyonlarla kurtarıldığını, operasyon sırasında onlarca hava aracının kullanıldığı, yoğun çatışmalar yaşandığı ve bazı Amerikan hava unsurlarının hedef alındığı açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kurtarma sırasında bazı askeri uçaklar ya düşman ateşi altında hasar gördü ve ele geçirilmemesi için bizzat ABD tarafından imha edildi. Özellikle özel görevlerde kullanılan bir C-130 uçağının da operasyon sırasında yok edildiği ifade edildi.

KURTARMA OPERASYONUNU ENGELLEDİK

İran, İsfahan'ın güneyinde ABD'nin kayıp pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonda bir C-130 askeri nakliye uçağı ve iki Black Hawk helikopterini kendilerinin imha ettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’na yakın Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkililer, düşürülen araçlar arasında bir C-130 askeri nakliye uçağı ile iki Black Hawk helikopterin bulunduğunu, operasyonun Devrim Muhafızları, kara kuvvetleri, Besic unsurları ve polis birimlerinin ortak müdahalesiyle engellendiği belirtildi.

İDDİALAR VE GERÇEKLER ÇATIŞIYOR

İran tarafı hava araçlarını kendilerinin düşürdüğünü savunurken, ABD kaynakları bazı kayıpların operasyonel zorunluluk nedeniyle meydana geldiğini ve kritik ekipmanın düşman eline geçmemesi için imha edildiğini belirtiyor. Bu durum, sahadaki bilgi savaşının da en az askeri çatışmalar kadar yoğun olduğunu ortaya koyuyor.