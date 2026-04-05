Karadeniz'de mayın alarmı! İğneada açıklarında SAS timlerinden nefes kesen müdahale!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de tespit edilen bir mayına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İğneada açıklarında belirlenen şüpheli cismin yapılan inceleme sonucu mayın olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Söz konusu mayının, SAS timlerinin müdahalesiyle denizde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Karadeniz’de sürüklenen mayın riskine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların keşif ve gözetleme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Yetkililer, bölgedeki güvenliğin sağlanması için deniz ve hava unsurlarıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların devam ettiğini kaydetti.