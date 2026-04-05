Böyle ikiyüzlülük görülmedi! Televizyonda Başka, Sahada Başka!

Gezmiş, katıldığı televizyon programlarında ve meclis kürsüsünde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinsel istismar davalarının %55'i cezasızlıkla sonuçlanıyor."

"Cinsel suçların cezasız kalması, suçu işleyenleri cesaretlendirir ve suçun tekrarlanmasına yol açar."

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır, 6284 onurumuzdur."

"Somut adımlar atılmalı, bireysel silahlanma yasaklanmalı."

Tacizci Başkanı Kurtarma Operasyonu mu?

Ancak bu iddialı sözlerin sahibi olan Elvan Işık Gezmiş'in, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin bir taciz suçlamasıyla tutuklandığı gece sergilediği tutum kan dondurdu.

İddialara göre; Gezmiş, partisinin belediye başkanını korumak adına, 16 yaşındaki taciz mağduru Tuana Elif Torun’un ailesinin evine gitti. Gezmiş'in burada acılı aileye "şikayetlerini geri çekmeleri" yönünde ağır bir siyasi baskı yaptığı ve olayın üstünü örtmeye çalıştığı öne sürüldü.

Mağdur Aileye Susturma Baskısı

Görele'de şüpheli bir kaza sonucu hayatını kaybeden genç kızın ailesi, kazadan önce CHP içinden gelen bir "susturma operasyonuna" maruz kaldıklarını belirterek şu sarsıcı ifadeleri kullandı:

"CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Dural ve meclis üyesi İlkay Odabaş evimize kadar gelip şikayeti geri çekmemizi istediler."

Ekranlarda "bir kişi daha eksilmeyeceğiz" sloganları atan bir kadın milletvekilinin, kendi partisinden bir ismin adının karıştığı taciz dosyasını kapatmak için mağdur ailenin kapısına gitmesi, siyasi tarihe geçecek bir ikiyüzlülük örneği olarak yorumlanıyor.