Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor...

Prof. Dr. Kubaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alerjik göz nezlesinde kişi gözlerini sıklıkla kaşımaya ve ovuşturmaya başlar. Ancak bu kontrolsüz kaşımalar, gözün en önündeki saydam tabaka olan korneanın yapısında ciddi bozulmalara sebep olabilir. Bu bozulmaların en ciddisi ise maalesef kalıcı görme kaybına kadar varabilen Keratokonus hastalığıdır. Bu alandaki bilimsel çalışmalar, kronik göz alerjisi olan ve gözlerini sık sık ovuşturan kişilerde Keratokonus riskinin çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Korneanın incelip sivrileşmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, zamanında müdahale edilmezse gözde geri dönüşü zor hasarlar bırakabilir."