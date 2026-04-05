Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Göz ovuşturma konusunda daha da hassasiyet olmamız gerekiyor...

Bahar aylarında polenlerin tetiklediği göz kaşıntısı, aşırı göz ovuşturma alışkanlığıyla birleştiğinde kalıcı görme kaybına neden olabilen alerjik göz nezlesini yani ‘Keratokonus’ hastalığını tetikleyebiliyor. Prof. Dr. Anıl Kubaloğlu, “Korneanın incelip sivrileşmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, zamanında müdahale edilmezse kör edebilir” diyerek, uyardı.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte göz alerjisine yatkın kişiler için zorlu bir dönem başlıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Anıl Kubaloğlu, polen ve tozların 'Keratokonus' hastalığı riskini artırabileceğini belirterek, kritik uyarılarda bulundu...

Prof. Dr. Kubaloğlu, "Özellikle alerjiye yatkın kişilerde; gözde yaşarma, kaşıntı ve kızarıklıkla seyreden alerjik reaksiyonlara bahar aylarında sıkça rastlıyoruz. Bu dönemde göz sağlığı çok önemli. Çünkü, açık havada gözler en korunmasız organımız" dedi.

Rüzgârla uçuşan polen ve tozların alerjik göz nezlesini yani Konjonktivit'i tetiklediğini ifade eden Prof. Dr. Kubaloğlu, bu durumun genellikle 'atopik' olarak adlandırılan genetik yatkınlığa bağlı olarak alerjenlere karşı hassasiyet gösteren kişilerde çocukluk yaşlarından itibaren her mevsim kendini hatırlattığını belirtti.

Prof. Dr. Kubaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alerjik göz nezlesinde kişi gözlerini sıklıkla kaşımaya ve ovuşturmaya başlar. Ancak bu kontrolsüz kaşımalar, gözün en önündeki saydam tabaka olan korneanın yapısında ciddi bozulmalara sebep olabilir. Bu bozulmaların en ciddisi ise maalesef kalıcı görme kaybına kadar varabilen Keratokonus hastalığıdır. Bu alandaki bilimsel çalışmalar, kronik göz alerjisi olan ve gözlerini sık sık ovuşturan kişilerde Keratokonus riskinin çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Korneanın incelip sivrileşmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, zamanında müdahale edilmezse gözde geri dönüşü zor hasarlar bırakabilir."

Keratokonus tedavisinde birçok parametrenin dikkate alındığını belirten Prof. Dr. Kubaloğlu, şöyle dedi: "Bunun için her hastaya uygulanan standart bir tedavi bulunmuyor. Çocuklarda ve genç yaşlarda tedavide hastalığın durdurulması önceliklidir. Keratokonus hastalığını durdurmak için korneal çapraz bağlama (corneal cross-linking) tedavisi uygulanır. Korneal çapraz bağlama tedavisinde korneadaki kollajen lifler güçlendirilerek, hastalığın ilerlemesi durdurur. Gözlükler ve kontakt lensler ile görmede iyi sonuç alınamadığında, kornea içi plastik veya doku halkaları, kornea içi kontakt lens veya göze özel lazer tedavisi alternatif seçeneklerdir. Daha ileri Keratonuslu olgularda ise görmeyi düzeltmek için kornea nakli gerekebilir."

Prof. Dr. Kubaloğlu, bahar alerjilerine karşı göz sağlığını korumak için şu tavsiyelerde bulundu: Gözünüz ne kadar kaşınırsa kaşınsın elinizle ovuşturmamaya çalışın. Kaşıntıyı hafifletmek için soğuk kompres uygulamayı deneyin. Açık havada mutlaka güneş gözlüğü ve şapka takın. Ev ve araçlarda pencereleri açarak, havalandırma yapmak yerine, dışarıdaki polenleri süzen filtreli klimalar kullanın. Dış ortamdan geldikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile yıkayarak, polenlerden arındırın. Kontakt lens kullanıyorsanız alerji döneminde günlük kullan- at lenslere geçiş yapın veya gözlük tercih edin. Görmede bulanıklaşma yaşanırsa veya göz ağrısı gelişirse mutlaka bir göz doktoruna başvurun.

