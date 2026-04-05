İsveç'te daha önce yaktıkları camiye bu kez kanla saldırdılar

İsveç'te daha önce yaktıkları camiye bu kez kanla saldırdılar

İsveç'in Uppsala kentinde geçen yıl Molotof kokteyli ile yakılan yarısı Uppsala Camisi'nin duvarına bu kez kanla gamalı haç çizildi. Gözaltına alınan kadın saldırgan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Uppsala polisi tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı Uppsala Camisi'nin duvarına kanla gamalı haç çizildiğine dair ihbar alındığı duyuruldu. Şüpheli bir kadının, olay yerinden bisikletle uzaklaşırken kısa süre içinde yakalandığı belirtilen açıklamada, "Zanlının üzerinde bir bıçak ve duvarlara yazı yazmak için kullandığı tahmin edilen bir kutu sığır kanı bulundu. Gözaltına alınan kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı" ifadesi kullanıldı. Şüpheli kadın hakkında, "mala ağır zarar verme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" (nefret söylemi) ve "bıçak kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis, delillerin güçlü olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle şüphelinin tutuksuz yargılanacağını duyurdu.

AÇIK TEHDİT

Uppsala Camisi yönetiminin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Duvarlardaki yazılar, Nazi sembolleri ve Müslümanlara yönelik açık tehdit mesajları içermektedir. Bu eylem sadece camimize değil, toplumumuzun üzerine inşa edildiği saygı ve bir arada yaşama gibi temel değerlere yönelik de ciddi bir saldırıdır."

Uppsala Camisi'ne 2015 yılında molotofkokteyli saldırı düzenlenmişti. Polis, caminin duvarına da ırkçı sözler yazıldığını ve saldırının, 'vandalizm ve nefret çağrısı' olarak sınıflandırıldığını belirterek soruşturma başlatmıştı.

Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!
Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!

Gündem

Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!

Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon
Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon

Gündem

Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon

İran: Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu Yalancı şaşırtmadı!
İran: Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu Yalancı şaşırtmadı!

Dünya

İran: Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu Yalancı şaşırtmadı!

İran harekete geçiyor: ABD ve İsrail’e büyük sürpriz var!
İran harekete geçiyor: ABD ve İsrail’e büyük sürpriz var!

Dünya

İran harekete geçiyor: ABD ve İsrail’e büyük sürpriz var!

ABD ‘imha ettik’ demişti, İran yalanladı: 2 Blackhawk helikopteri ile C-130 uçağını biz düşürdük
ABD ‘imha ettik’ demişti, İran yalanladı: 2 Blackhawk helikopteri ile C-130 uçağını biz düşürdük

Dünya

ABD ‘imha ettik’ demişti, İran yalanladı: 2 Blackhawk helikopteri ile C-130 uçağını biz düşürdük

İran’ın dünya kupası talebine günlerdir cevap yok: FIFA Trump'tan emir mi bekliyor?
İran’ın dünya kupası talebine günlerdir cevap yok: FIFA Trump'tan emir mi bekliyor?

Dünya

İran’ın dünya kupası talebine günlerdir cevap yok: FIFA Trump'tan emir mi bekliyor?

 

2
Müslüman düşmanları boş durmuyor müslümanlar boş duruyor

Cengiz

Evet içimizdeki müslüman düşmanları dahil hiç bir dakika boş durmuyorlar, fakat bir vatandasin yazdığı gibi müslümanlar boş duruyor.uyutulmus .biz ilk okulda ilk öğrendiğimiz uyu uyu yat uyu......
