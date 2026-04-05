e-Avukat uygulaması hayata geçirildi! Bakan Gürlek: Avukatlarımız işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler
Hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla yüz yüze buluşmalarına gerek kalmadan, güvenli dijital altyapı üzerinden görüntülü görüşme yapabilmelerini sağlayan e-Avukat uygulaması hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler." dedi
Adalet hizmetlerinde dijital dönüşümle yargı süreçleri hızlanıyor, adalete erişim kolaylaşıyor. Bu kapsamda e-Avukat uygulaması da hayata geçirildi.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından e-Avukat uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:
"Bu uygulama ile avukatlarımızın hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebilmesini mümkün kılıyoruz. e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."