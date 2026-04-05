Gündem
İran Trump ile böyle dalga geçti: "Hacı Trump"

İran Trump ile böyle dalga geçti: "Hacı Trump"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit ve küfür dolu mesajının sonuna, "Allah'a hamd olsun" yazması dünya gündemine oturdu. "Tanrı" yerine "Allah" yazan Trump'a İran yönetimine bağlı sosyal medya hesabından esprili cevap geldi.

ABD ile İran arasında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İki ülke de karşılıklı saldırılarını sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. ABD Başkanı, mesajında İran'ın az zamanının kaldığını söyledi.

Trump açıklamasında "Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, o s*kt*ğ*min boğazını açın deli p*çler, yoksa cehennemi yaşarsınız – İzleyin görün! Allah’a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında en dikkat çeken nokta ise sonda kullandığı, "Allah’a hamdolsun" sözleri oldu. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada gündem olurken farklı anlamlarda yorumlandı.

 

Öte yandan kısa bir süre sonra İran cephesinden, Trump'ın bu ifadesine yönelik imalı bir paylaşım geldi. Söz konusu paylaşım, İran’ın 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' hesabından yapıldı.

Hesaptan yapay zeka ile Trump'ın Müslüman olarak tasvir edildiği fotoğrafı paylaşıldı Paylaşıma, İngilizce "Allah’a hamdolsun. Hacı Donald Trump" notu düşüldü.

hizipsavar

ulan salak trump hadi az kaldı müslüman olacaksın bir de kelimei şehadet getir. şu itrailin canın alalım :):):)

Trump'ı takkeli göstermek

Bu şekildeki takkeyi genelde Ehl-i Sünnet Müslümanlar kafalarına takarlar. Bu yapay zeka fotoğrafı da, Müslüman görünümlü şiii İran ve avenelerinin Müslümanları nasıl gördüklerinin itirafıdır. Zehirli yılan İran, her daim zehirlidir. Sorunları bitince tekrar Müslümanlarla uğraşacağını, Müslüman Katliamlarına devam edeceklerini dolaylı yollardan ima etmişler. Zalimlikte gavur İsrail ne ise, Müslüman görünümlü şiii İran mislisidir. Gerçekler ortada, son çeyrak asırda münafık İran'ın ortadoğuda kahpece kalleşçe yaptığı Müslüman Katliamları kayıtlarda. Müslümanlar, zehirli yılan İran'a karşı her daim teyakkuzda ve birlik içinde olmalıdır.
+90 (553) 313 94 23