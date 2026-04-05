İran Trump ile böyle dalga geçti: "Hacı Trump"

ABD ile İran arasında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İki ülke de karşılıklı saldırılarını sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. ABD Başkanı, mesajında İran'ın az zamanının kaldığını söyledi.

Trump açıklamasında "Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, o s*kt*ğ*min boğazını açın deli p*çler, yoksa cehennemi yaşarsınız – İzleyin görün! Allah’a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında en dikkat çeken nokta ise sonda kullandığı, "Allah’a hamdolsun" sözleri oldu. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada gündem olurken farklı anlamlarda yorumlandı.

Öte yandan kısa bir süre sonra İran cephesinden, Trump'ın bu ifadesine yönelik imalı bir paylaşım geldi. Söz konusu paylaşım, İran’ın 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' hesabından yapıldı.

Hesaptan yapay zeka ile Trump'ın Müslüman olarak tasvir edildiği fotoğrafı paylaşıldı Paylaşıma, İngilizce "Allah’a hamdolsun. Hacı Donald Trump" notu düşüldü.